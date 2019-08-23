Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Беглый олигарх Ходорковский лишил финансирования слившую протест «оппозицию»

280
0 Оставить комментарий

Беглый олигарх Ходорковский лишил финансирования слившую протест «оппозицию»

Москва, 23 августа. Беглый олигарх Михаил Ходорковский осознал бессмысленность своих вложений в «оппозицию», слившую протесты, которые прошли в российской столице в преддверии выборов в Мосгордуму. Теперь он пытается отстраниться от скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, представители так называемой оппозиции, которых спонсировал Ходорковский, провалили поставленные перед ними задачи и не смогли повести народ в нужную им сторону. Сначала соратники Навального пытались принять участие в выборах в Мосгордуму, однако грубо нарушили закон и предоставили в избирательную комиссию поддельные подписи. В итоге в регистрации им правомерно было отказано.

Тогда «оппозиционеры» прибегли к провокациям и устроили в Москве несколько митингов, причем некоторые из этих акций провели незаконно. Так, несанкционированный митинг, состоявшийся 27 июля, вылился в массовые беспорядки и нападения на правоохранителей, обеспечивающих безопасность горожан и туристов. После этого практически все организаторы незаконной акции, а также совершившие правонарушения участники несанкционированного митинга были арестованы.

10 августа «оппозиция» устроила согласованное мероприятие на проспекте Академика Сахарова, однако, предвосхищая провал, организаторы пригласили на акцию рэп-исполнителей и других медийных персон, чтобы привлечь участников. Таким образом, политическое мероприятие превратилось в концерт: люди пришли не на митинг, а чтобы увидеть любимых музыкантов. Кроме того, для создания иллюзии успеха «оппозиция» традиционно использовала массовку из регионов, которую на проспект Сахарова привозили автобусами.

Беглый олигарх Ходорковский лишил финансирования слившую протест «оппозицию»

Провалив протесты, «оппозиция» во главе с Навальным стала призывать граждан участвовать в так называемом «Умном голосовании»: скандальный блогер предлагает москвичам поддержать на выборах в Мосгордуму тех кандидатов, на которых он укажет. Однако Ходорковского такие призывы не устраивают. Сам беглый олигарх заявляет, что «наших кандидатов больше нет в бюллетенях». Он предложил составить список тех кто высказывался против задержаний на митингах, и тех, кто воздержался от комментариев на эту тему. Беглый олигарх предлагает приходить 8 сентября на выборы и портить бюллетени, если в них не будет кандидата, поддержавшего незаконные митинги. При этом речь идет не о тех, на кого укажет фонд Навального, а о людях из списка самого Ходорковского.

Кроме того, беглый олигарх заявил, что люди, зарегистрировавшиеся в системе (скорее всего, подразумевается «Умное голосование»), попадут в списки, которые в дальнейшем будут переданы в ФСБ. Выходит, что Ходорковский намекает на связь Навального с силовиками.

Сторонникам скандального блогера заявление беглого олигарха пришлось не по нраву. Так, Даниил Кен, которого Ходорковский поддерживал на протяжении всей «карьеры», написал у себя в Twitter, что предложение беглого олигарха не даст никакого эффекта. А Руслан Шаведдинов назвал действия Ходорковского «позорищем», сообщает Nation News.

Вероятно, беглый олигарх понял, что дальнейшие вложения в «оппозицию» не несут никакой выгоды. Очевидно, поддерживать сомнительное сотрудничество с Навальным и дальше Ходорковский не намерен.

infox - new
Источник: Nation News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров