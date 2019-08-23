Беглый олигарх Ходорковский лишил финансирования слившую протест «оппозицию»

Москва, 23 августа. Беглый олигарх Михаил Ходорковский осознал бессмысленность своих вложений в «оппозицию», слившую протесты, которые прошли в российской столице в преддверии выборов в Мосгордуму. Теперь он пытается отстраниться от скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, представители так называемой оппозиции, которых спонсировал Ходорковский, провалили поставленные перед ними задачи и не смогли повести народ в нужную им сторону. Сначала соратники Навального пытались принять участие в выборах в Мосгордуму, однако грубо нарушили закон и предоставили в избирательную комиссию поддельные подписи. В итоге в регистрации им правомерно было отказано.

Тогда «оппозиционеры» прибегли к провокациям и устроили в Москве несколько митингов, причем некоторые из этих акций провели незаконно. Так, несанкционированный митинг, состоявшийся 27 июля, вылился в массовые беспорядки и нападения на правоохранителей, обеспечивающих безопасность горожан и туристов. После этого практически все организаторы незаконной акции, а также совершившие правонарушения участники несанкционированного митинга были арестованы.

10 августа «оппозиция» устроила согласованное мероприятие на проспекте Академика Сахарова, однако, предвосхищая провал, организаторы пригласили на акцию рэп-исполнителей и других медийных персон, чтобы привлечь участников. Таким образом, политическое мероприятие превратилось в концерт: люди пришли не на митинг, а чтобы увидеть любимых музыкантов. Кроме того, для создания иллюзии успеха «оппозиция» традиционно использовала массовку из регионов, которую на проспект Сахарова привозили автобусами.

Провалив протесты, «оппозиция» во главе с Навальным стала призывать граждан участвовать в так называемом «Умном голосовании»: скандальный блогер предлагает москвичам поддержать на выборах в Мосгордуму тех кандидатов, на которых он укажет. Однако Ходорковского такие призывы не устраивают. Сам беглый олигарх заявляет, что «наших кандидатов больше нет в бюллетенях». Он предложил составить список тех кто высказывался против задержаний на митингах, и тех, кто воздержался от комментариев на эту тему. Беглый олигарх предлагает приходить 8 сентября на выборы и портить бюллетени, если в них не будет кандидата, поддержавшего незаконные митинги. При этом речь идет не о тех, на кого укажет фонд Навального, а о людях из списка самого Ходорковского.

Кроме того, беглый олигарх заявил, что люди, зарегистрировавшиеся в системе (скорее всего, подразумевается «Умное голосование»), попадут в списки, которые в дальнейшем будут переданы в ФСБ. Выходит, что Ходорковский намекает на связь Навального с силовиками.

Сторонникам скандального блогера заявление беглого олигарха пришлось не по нраву. Так, Даниил Кен, которого Ходорковский поддерживал на протяжении всей «карьеры», написал у себя в Twitter, что предложение беглого олигарха не даст никакого эффекта. А Руслан Шаведдинов назвал действия Ходорковского «позорищем», сообщает Nation News.

Вероятно, беглый олигарх понял, что дальнейшие вложения в «оппозицию» не несут никакой выгоды. Очевидно, поддерживать сомнительное сотрудничество с Навальным и дальше Ходорковский не намерен.