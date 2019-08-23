В Совфеде прокомментировали отказ США продавать Турции Patriot

Турция, приобретая у России С-400, руководствуется национальными интересами, а не натовской солидарностью. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Официальный отзыв предложения о продаже

Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя в Государственном департаменте США.

«Мы последовательно говорили Турции, что наше последнее предложение о продаже Patriot будет отозвано, если они примут поставку С-400. Наше предложение по Patriot истекло», — заявил представитель Госдепа.

У Турции свой путь

Как отметил сенатор Олег Морозов, отказ США поставлять Турции Patriot связан с тем, что Анкара покупает российские С-400. Турция не скрывает, что заинтересована в С-400. Сегодня это лучшая противовоздушная система на планете.

«И натовская принадлежность Турцию не останавливает. Все угрозы США, о необходимости покупки американского вооружения, Анкару абсолютно не смущают. Потому что Турция сегодня исходит не столько из идей натовской солидарности, сколько из своих оборонительных национальных и государственных интересов. Очень показательно на примере Турции, что мировая торговля оружием — это, в первую очередь, бизнес. Это вопрос качества товара и его цены. Поэтому американцы могут делать все, что хотят. Они могут отказывать Турции, но Анкара идет своим путем и показывает, что для нее национальные интересы выше всего остального», — заключил Олег Морозов.

Покупка современных российских противовоздушных С-400 спровоцировала международный скандал между Вашингтоном и Анкарой. Соединенные Штаты требовали от Турции отказаться от сделки и предложили взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа США не исключали возможности задержания или вообще отмены продажи Турции новейших истребителей F-35, но Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить ее в России, считает депутат Андрей Красов.