Киев, 23 августа. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом рассказали в пресс-службе посольства России на Украине.

Как уточнили в российском дипломатическом ведомстве, в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ вылетела на Украину. Как пишет ТАСС, цель визита Москальковой в Киев дипломаты не назвали.

В июле сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в Киев, чтобы поддержать на судебном заседании руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, омбудсмен встретится со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Стороны обсудят защиту прав граждан РФ и Украины. Об этом сообщили в секретариате Москальковой.

Заседание по делу Вышинского, обвиняемого в госизмене, состоится в Подольском районном суде Киева. Российский омбудсмен ранее не исключила возможных провокаций и попыток давления на суд со стороны украинских радикалов в связи с возможным изменением меры пресечения российскому журналисту.

Напомним, в июне Москалькова и Денисова провели встречу, в ходе которой обсудили поддержку россиян и украинцев, находящихся в пенитенциарных учреждениях. Тогда Денисова высказала мнение, что Москва и Киев могли бы объединить усилия, учитывая, что есть «добрая воля» президента Украины Владимира Зеленского на «освобождение всех».

Ранее Москалькова обвинила Денисову в нарушении российского законодательства из-за попытки украинского омбудсмена встретиться с осужденным режиссером Олегом Сенцовым. По мнению Москальковой, обмен Сенцова нужно обсуждать на уровне МИД двух стран.

Напомним, Вышинский был арестован в Киеве в мае прошлого года по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Позднее журналист объявил, что отказывается от украинского гражданства и обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер заявил, что Вышинский был арестован за «прямую профессиональную деятельность». Москва направила Киеву ноту протеста. Свою обеспокоенность ситуацией с притеснением журналистов на Украине высказали также ООН и ОБСЕ.