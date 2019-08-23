Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов в России

Москва, 23 августа. Бессменный лидер, вокалист рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым певцом в России по итогам прошлого года по версии журнала Forbes.

Как пишет издание, за прошлый год Шнуров заработал практически 14 миллионов долларов. Отмечается, что минимальный гонорар исполнителя за выступление составляет 7 млн рублей. Новогодние мероприятия с участием его группы обходятся в 100-120 тысяч долларов, а выступление «под бой курантов» — 250-300 тысяч долларов.

За Шнуровым в списке идет «король эстрады» Филипп Киркоров, который зарабатывает за один концерт почти 1,5 млн рублей. Однако на гастролях артист выручает лишь 50% от продажи билетов, потому что большую часть он отдает команде и тратит на шоу. Выступление Киркорова на корпоративе обойдется в 3,5-7 млн рублей.

Далее в списке значатся: Юрий Антонов — 3,5 млн рублей (за концерт), рэпер Баста — 2-7 млн рублей, Стас Михайлов — 1,7 млн рублей и Николай Басков — до 1,5 млн рублей, пишет «ФедералПресс».

В список звезд шоу-бизнеса с высокими гонорарами также были включены Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Сергей Лазарев.

Менеджеры артистов объясняют, что корпоративы стоят намного дороже гастрольных концертов, поскольку на их организацию необходимо много трат.

Ранее Forbes представил список самых успешных спортсменов в России. Так, лидером рейтинга стал боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов.