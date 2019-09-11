Российские автодилеры требуют ввести лицензирование для автосервисов

Российские автодилеры требуют ввести лицензирование независимых станций технического обслуживания с целью оградить рынок от засилья кустарных автомастерских. По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, в стране насчитывается более 35 тысяч СТО, работа 25 тысяч из них «никак не регулируется».

«Из них половина — недобросовестные, это огромное количество! Это больше 12 тысяч сервисных центров, которые делают то, чего не могут делать, и не несут за это никакой ответственности по закону о защите прав потребителей, не платят налоги», — заявил он корреспонденту Федерального агентства новостей.

На ремонт автомобиля в России лицензия не требуется. Обслуживание средств повышенной опасности на дорогах страны фактически никто не контролирует. Чтобы открыть автосервис, достаточно зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем и собрать типовой пакет документов для организации предприятия бытового обслуживания. На такой благодатной почве выросла целая сеть дешевых черных автосервисов, сотрудники которых, как правило, не имеют должной подготовки, пользуются несертифицированными аналогами запчастей, подержанными комплектующими и контрафактом.

«Если брать Московский регион, в котором работает наша сеть, примерно 50-60% услуг осуществляется в нелегальных автосервисах, — сообщил ФАН сервисный директор сети Vianor Николай Янковский. — Рынок перенасыщен автосервисами, у клиентов накоплен негативный опыт: посещая сервис за сервисом, они не находят качество, которое их устраивает».

Сделать рынок СТО цивилизованным можно двумя способами, считают в РОАД. Первый — он должен работать под жестким контролем государства и затем прийти к саморегулированию. Второй путь предполагает создание саморегулирующей системы под постоянным надзором государства. Кроме того, автодилеры предлагают внедрить требования к автосервисам по аналогии с классификацией гостиниц по принципу звездности. Тогда рынок сам вытеснит нерадивый бизнес.

«Мы начали диалог с Минпромторгом, они попросили нас собрать зарубежный опыт, — сказал Олег Мосеев. — Параллельно мы общаемся с аналитическим центром при правительстве РФ».

Первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков согласен, что перемены на рынке назрели.

«Рынок требует надзора. Но в каком виде государственные органы должны контролировать тот или иной вид бизнеса, это уже отдельный разговор. Это может быть профессиональный стандарт, лицензия. Контролировать, конечно, надо», — отметил он.

Андрей Петров относится к современному типу гаражного автомеханика. На окраине Москвы выпускник МАДИ вместе с напарником третий год превращает столичные легковушки в гоночные автомобили.

«Это автомобиль BMW в третьей серии в 46-м кузове. Изначально он был двухлитровый, — показывает молодой инженер плоды своего творчества корреспонденту ФАН. — Теперь здесь установлен трехлитровый турбированный мотор, другая подвеска, тормоза. Расчетная мощность порядка 500 лошадиных сил».

К Андрею приходят профессионалы автоспорта и просто любители спортивного тюнинга. Без работы предприниматель не сидит, некоторые узлы изготавливает с нуля. Шутит: арендованный гараж уже похож на маленький автомобильный завод.

«Чтобы эти изделия проходили техкомиссию, нам потребовалось получить документ о том, что у нас есть сертифицированный сварщик. Теперь мы любому можем сказать: вот, сварщик сертифицированный, он варит качественно», — говорит он.

Чтобы работать хорошо, лицензия не нужна, считает кустарь-одиночка. Главное — желание. От чрезмерного контроля за этой сферой больше всех пострадают «гаражники-самоучки», занимающиеся частным авторемонтом в одиночку. Скорее всего, им придется завязать со своим ремеслом.

«Если это скатится к тому, что лицензирование — это просто чей-то большой бизнес, это никуда не годится. Оно по нам ударит, — считает Андрей. — Мне не столько жалко денег, сколько жалко времени, которое придется на это потратить».

Регулирование автосервисов может обернуться волной необоснованных поборов, переживают предприниматели. Многие из них едва «выходят в ноль», поэтому денег на дополнительное обучение сотрудников, покупку лицензионного программного обеспечения им взять неоткуда. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто призывает с жесткими мерами не спешить.

«Если это маленький автосервис, если это тот же дядя Вася в собственном гараже, если он дополнительной рабочей силы не привлекает, он может не получать лицензию, а работать как самозанятый. Если у тебя 20 человек, тогда надо сделать другую форму: ИП, ООО или получать лицензию», — считает он.

По мнению замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, дилеры хотят перевести малый бизнес в черный сегмент и таким образом вытеснить его с рынка. А в конечном итоге от искусственных ограничений пострадает потребитель.

«Огромное количество людей в наше непростое экономическое время пользуются этими услугами. У нас это заберут, и мы будем вынуждены обращаться в лицензированные автомастерские, которые аккредитованы автопроизводителями. И за все мы заплатим рублем, — негодует общественник. — Дядя Вася или специализированный человек из компании Bosh закрутят гайку одинаково».

По мнению эксперта, решать проблему некачественных услуг на рынке СТО лучше через систему добровольной сертификации.

«Гаражники» порой ремонтируют машины лучше, чем сотрудники лицензированных центров, говорит член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Кроме того, во многих регионах это единственный способ быстро починить машину — автосервис может находиться в сотне километров от населенного пункта.

«Если мы введем лицензирование, ответственность за работу таких кустарных сервисов, мы ударим по рукам этим мастерам и скажем: «Ваши действия подпадают под административную или уголовную ответственность». Как быть в этой истории? — рассуждает парламентарий. — В прошлом году мы проводили встречу с РОАД, надеялись, что работа продолжится, но почему-то ассоциация дальше не вышла на контакт, и диалоги с ней были закончены».

Низкая квалификация автомехаников стала бичом российских независимых СТО, утверждает основатель и директор по развитию инжинирингового центра Smart Павел Клюкин. В его компании уже 17 лет обучают и консультируют специалистов автобизнеса.

«Мы видим просто тех людей, которые не могут вести бизнес, потому что не хватает знаний. Мы видим механиков, которые плохо делают свою работу, потому что им не хватает знаний и опыта, — рассказал он корреспонденту ФАН. — Так сложилось, что ни собственников, ни механиков, ни диагностов в стране у нас глобально никто не учит. Конечно, здесь нужно рынку помочь и выдвинуть минимальные требования, по которым сервис мог бы работать качественно».

Кандидат технических наук призвал прежде всего навести порядок в документообороте и юридически подковать предпринимателей, а потом уже задумываться о введении лицензирования.

«В Европе это есть. Надо отучиться четыре года, чтобы стать руководителем своего сервиса. Полное понимание, какие документы, нормы и правила регламентируют его деятельность, какое оборудование есть. У нас же в России совершенно не так», — констатировал собеседник ФАН.

Как отметила гендиректор подмосковного автосервиса «Волин» Ольга Селезнева, между работодателями и выпускниками техникумов в России целая пропасть.

«Была председателем экзаменационной комиссии одного подмосковного техникума и, честно говоря, была очень расстроена. Из 17 людей, которые получали высшее профессиональное образование первой степени бакалавра, я бы ни одного сотрудника не взяла к себе на работу, — призналась она. — Потому что люди отстали на 15 лет».

Автосервисы и колледжи должны «сесть за стол переговоров» и определить, как именно нужно обучать специалистов, считает эксперт. А властям, в свою очередь, нужно бороться с засильем контрафакта на рынке запчастей.

«Государство должно создать условия, чтобы было выгодно работать честно. То есть тот сервис, который платит налоги, официально проводит все запчасти через свой склад, выдает клиенту через кассовый чек эти услуги, ему было бы выгодно, были бы какие-то определенные преференции в честности. А когда никто за этим не следит, многие автосервисы работают под маркой индивидуального предпринимателя и на три года вообще освобождены от каких-либо проверок, то здесь тумана очень много», — заявила Ольга Селезнева.

Николай Янковский считает, что лицензирование автосервисов будет иметь успех, если в стране создадут всероссийскую базу учета ремонта автомобилей.

«У автомобиля отказали тормоза, инспекторы ДПС констатировали потерю управления. Почему это происходит? Нет никаких данных привязаться к истории обслуживания этого автомобиля, — объяснил эксперт. — В какой-то базе, может быть, РСА, должна появиться история о том, где, как и что делали с автомобилем. У машины, которая посещала официальный сервис, появится история о том, что с ней делали. В случае ДТП, когда возможная причина — техническая неисправность, можно приехать в предприятие, которое оказывало услугу. Сейчас такой возможности нет».

Идея с лицензированием СТО не на шутку взбудоражила сферу обслуживания и ремонта автомобилей. Даже если она не найдет широкой поддержки, вопрос повышения качества работы автосервисов обещает выйти на новый уровень.