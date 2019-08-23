Богомолов признался, что влюбился в Собчак навсегда

Москва, 23 августа. Режиссер Константин Богомолов признался, что его чувства к телеведущей Ксении Собчак будут вечны. Он также подтвердил их планы узаконить отношения.

Богомолов отметил, что старается не комментировать личную жизнь, однако нашел для журналистов пару фраз про его отношения с Собчак, за которыми активно наблюдают пользователи Сети.

«Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», — признался он в интервью «Московскому комсомольцу».

Собчак он охарактеризовал как одного из самых тонких, ранимых, талантливых людей.

«Она – фантастическая мама, удивительный друг», — добавил Богомолов.

Журналисты напомнили режиссеру, что Собчак сыграла главную роль в спектакле «Женитьба» в Театре Наций, и поинтересовались, появится ли телеведущая на сцене его театра. Во время ответа Богомолов подтвердил слухи о намечающейся свадьбе.

«К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие, — пояснил он. — Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась. И я был бы счастлив в этом участвовать».

Ранее стало известно, что Богомолов и Собчак собираются официально зарегистрировать свои отношения. Свадьба запланирована на 13 сентября.

В начале августа таролог Марианна Абравитова предсказала, что роман журналистки Собчак и режиссера Богомолова будет ярким, но коротким.