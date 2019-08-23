Киселев решил уйти с телеканала Порошенко

Киев, 23 августа. В прошлом российский телеведущий Евгений Киселев рассказал о своем увольнении с украинского телеканала.

О том, что покидает телеканал «Прямой», Киселев заявил в программе «Итоги», выходящей на этом же канале. Свое решение уйти с телевидения журналист объяснил желанием заняться другими проектами и сложной совместимостью новых начинаний с текущей работой на телевидении.

«Я иду, чтобы заняться другими проектами. В том числе — начать писать большую книгу. Но эта работа трудно сочетается с моей работой на телевидении», — заявил в эфире Киселев.