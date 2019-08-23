В Киеве посоветовали Зеленскому пригласить Путина на рыбалку

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский должен пригласить лидера Российской Федерации Владимира Путина на рыбалку, где главы государств могли бы обсудить ситуацию в Донбассе. Таким мнением поделился в эфире телеканала ZIK экс-глава МИД Украины Константин Грищенко.

Как отметил бывший министр, ситуацию на востоке Украины нельзя урегулировать без компромисса и прямых переговоров между странами.

«Почему эти взрослые дяди и тети не могут решить проблему? Почему нельзя пригласить президента Путина на рыбалку и там все решить? Это детский сад», — заявил экс-руководитель дипломатического ведомства.

Грищенко указал на то, что придется искать те элементы, которые позволят найти уступки, поскольку без них война никогда не закончится. Украинский дипломат также объяснил, почему он выступает за прямые переговоры на уровне президентов.

«Это (переговоры) позволяет понять границу того, чего можно достичь, не нарушая главных принципов, на которых основано украинское государство», — пояснил он.

Напомним, гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться новой незаконной власти Украины, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Внутриукраинский кризис пытаются урегулировать также на минской площадке, но киевские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства и обстреливают республики Донбасса.