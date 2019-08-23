Около 60% россиян занимаются самолечением

Москва, 23 августа. Около 60% россиян предпочитают заниматься самолечением, а не обращаться за помощью к врачу, показали результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru».

Треть жителей страны (31%) хотя бы раз обращались к знахарям и целителям. Каждый пятый россиянин и вовсе избегает медиков.

5% лечат себя биологически активными добавками (БАД) и народными рецептами. Мумие, средства для похудения популярны у 62% участников опроса. Почти каждый второй респондент (46%) носит пояса из шерсти, вибромассажные пояса, биомагниты, браслеты из меди и других металлов, турмалиновые носки и другие вещи.

«Среди самых популярных направлений [самолечения] лидирует фитотерапия (траволечение) — ей доверяют 22%, лечение продуктами пчеловодства (14%), мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%)», — приводят данные социологи.

74% россиян обращаются в больницу только в том случае, если наблюдают у себя странные симптомы или находятся в тяжелом состоянии. Лишь 28% жителей страны приходят в поликлиники в случае плохого самочувствия. 9% респондентов дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами.

Социологический опрос проходил с 14 по 19 августа среди 11,7 тысячи российских пользователей проекта «Здоровья Mail.ru».

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