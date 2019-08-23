Российские ученые создали бетон повышенной прочности для Крайнего Севера

Владивосток, 23 августа. Российские ученые разработали новый вид бетона, который обладает повышенной прочностью и подходит для применения на Крайнем Севере. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Разработку вели инженеры ДВФУ совместно с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ). Отмечается, что новый материал позволит увеличить темпы бетонирования строительных конструкций в три-четыре раза. Бетон не пропускает воду и устойчив к морозу, поэтому его можно использовать при строительстве на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера.

При создании нового бетона ученые отказались от излишнего использования воды. Кроме того, инженеры прибегли к измельчению компонентов бетона.

Марочная прочность нового бетона, которая достигается через 28 дней после заливки, возросла в 2,7 — 3,3 раза, если сравнивать со стандартными бетонными смесями. Морозостойкость нового материала удалось повысить в три раза, а водонепроницаемость — в четыре раза.

В пресс-службе ДВФУ отмечают, что новый бетон экологичнее традиционных аналогов, поскольку при заливке нет необходимости обрабатывать материал паром и температурой. Это снижает выбросы тепла в атмосферу и уменьшает энергозатраты на 70%.

Отмечается, что для внедрения производства инновационного бетона на заводах потребуются минимальные затраты. Как рассказал доцент Военного учебного центра ДВФУ подполковник Роман Федюк, для создания материала подбирались наиболее подходящие компоненты, которые экономически выгодно добывать в том регионе, где и будет производиться бетон.