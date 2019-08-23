Куба поблагодарила РФ за поддержку снятия американских санкций против острова

Гавана, 23 августа. Кубинские власти благодарны России за ее позицию по отношению к политике санкционного давления со стороны Белого дома против карибской страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Кубы.

«Куба выражает благодарность за постоянную позицию правительства и кабинета министров России, различных учреждений и ее народа в ключе солидарности с требованиями положить конец блокаде США и отменить закон Хелмса-Бертона», — следует из сообщения дипломатического ведомства.

В ходе своего визита в Гавану в прошлом месяце руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговая блокада Кубы со стороны Вашингтона недопустима и не имеет перспектив. Помимо этого, министр отметил, что «задействованием третьей главы закона Хелмса-Бертона США вновь продемонстрировали всем, что они игнорируют международное право».

Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого американские власти объявили о введении в отношении страны торгово-экономических рестрикций.

Со 2 мая текущего года Вашингтон разрешил гражданам США подавать иски против физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, которая была национализирована в XX веке. Ранее власти США систематически приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные фирмы, занимающиеся предпринимательством в США и вложившиеся в эту собственность на острове.