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В Совфеде предупредили о страшных последствиях разрыва американцами СНВ-3

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В Совфеде предупредили о страшных последствиях разрыва американцами СНВ-3

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об угрозе разрыва еще одного контролирующего вооружения договора из-за действий США. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил, о чем идет речь.

На экстренном заседании Совбеза, созванном Россией и Китаем из-за ракетных испытаний США, Дмитрий Полянский сообщил об угрозе расторжения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года. По словам и. о. постоянного представителя РФ при ООН, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), расторгнутый по инициативе США 2 августа этого года, был «опорой» всех договоренностей по вооружениям.

«Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? — спросил у своих европейских коллег Полянский. — СНВ-3 тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении СНВ-3 в нынешнем виде они не заинтересованы».

В Совфеде предупредили о страшных последствиях разрыва американцами СНВ-3

По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Полянский пытается воззвать к здравому смыслу членов Совбеза ООН.

«До прекращения срока действия СНВ-3 времени осталось — всего ничего. А это, к сожалению, теперь единственный действующий между Россией и США договор об ограничении вооружений.

При этом со стороны американцев никаких встречных шагов для продления действия договора не делается. Более того, в Вашингтоне все чаще высказываются о том, что СНВ-3 может постичь та же участь, что и ДРСМД», — сказал сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

В Совфеде предупредили о страшных последствиях разрыва американцами СНВ-3

Джабаров убежден, что «в случае краха СНВ-3 мир столкнется с ужасной ситуацией, когда не будет ни одного договора, контролирующего гонку вооружений».

«Это очень плохая и непредсказуемая ситуация. Мы это понимаем, а потому поднимаем вопрос о продлении СНВ-3. И будем его поднимать дальше, пока он не решится. Если не будет никакого сдерживающего фактора для вооружений, то в любой момент может случиться беда. Никому мало не покажется.

Но мне кажется, США просто потеряли страх и не осознают опасности ядерного оружия. Американцы не прочувствовали Вторую мировую войну, поскольку были далеко от театра военных действий. Но они должны понимать, что в третью мировую войну расстояние не будет иметь значения. Сороковые годы прошлого века и XXI век существенно отличаются. Сейчас недосягаемых стран нет. Вопрос лишь в минутах подлетного времени. Последствия будут страшными. Поэтому, пока не поздно, надо садиться за стол переговоров , как минимум, продлевать СНВ-3, либо начинать разрабатывать новый договор», — подчеркнул Владимир Джабаров.

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