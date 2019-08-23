Назван топ-10 самых «мужских» марок автомобилей в России

Москва, 23 августа. Автомобильные эксперты исследовали рынок и составили рейтинг марок автомобилей с наибольшим числом владельцев-мужчин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам специалистов, лидером рейтинга стал японский автомобиль Infiniti — 95,8%. На второй и третьей строчках расположились УАЗ и Subaru — 95,5% и 93,3% соответственно.

Кроме того, в топ-10 самых «мужских» автомобилей оказались: Toyota, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi и Honda.

Отмечается, что рейтинг основан на опросах автомобильных владельцев, в которых приняли участие 240 тысяч респондентов возрасте от 18 до 65 лет.

Исследование проводилось пошагово в период с 2013 по 2019 годы.

Ранее топ-5 самых примечательных новинок презентовали эксперты Франкфуртского автосалона. Он начнет свою работу 10 сентября. По словам инсайдеров, новинки не оставят равнодушными даже очень искушенных автомобилистов. Предположительно, самой интересной новинкой салона станет Mercedes EQ. В настоящее время непонятно, какую конкретно модель представит немецкий автогигант. Возможно, это будет будущий флагманский седан Mercedes EQS с электрической установкой.