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Производитель «Вия» подал иск против Джеки Чана и Шварценеггера на 216 миллионов рублей

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Производитель «Вия» подал иск против Джеки Чана и Шварценеггера на 216 миллионов рублей

Москва, 23 августа. Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» хочет взыскать с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 миллиона рублей.

По информации газеты «Ведомости», иск «Русской фильм группы» (РФГ) связан с картиной «Тайна печати дракона», премьера которой уже состоялась в Китае, а в России запланирована через месяц. Российская компания финансировала эту копродукцию, однако из-за неудачного старта на китайском рынке банкротящаяся РФГ не может получить доход с его кассовых сборов. За первый уикенд картина собрала 2,1 миллиона долларов, хотя ранее в интервью Forbes ее продюсер Алексей Петрухин говорил, что даже консервативный прогноз по сборам в КНР – более 200 миллионов долларов.

Производитель «Вия» подал иск против Джеки Чана и Шварценеггера на 216 миллионов рублей

Иск «Русской фильм группы» Петрухин считает бесперспективным. Он пояснил, что 200 миллионов рублей, которые РФГ передала на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от российского Фонда кино, передает «Царьград».

«Так что кредиторы РФГ, а также китайские инвесторы и тем более актеры не имеют к ним никакого отношения», — подчеркнул он.

Отмечается, что Джеки Чан и Шварценеггер сыграли в «Тайне печати дракона», которая является продолжением «Вия», эпизодические роли. Бюджет фильма составил почти 50 миллионов долларов  — это самая большая сумма в истории российско-китайского кинематографа.

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