Производитель «Вия» подал иск против Джеки Чана и Шварценеггера на 216 миллионов рублей

Москва, 23 августа. Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» хочет взыскать с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 миллиона рублей.

По информации газеты «Ведомости», иск «Русской фильм группы» (РФГ) связан с картиной «Тайна печати дракона», премьера которой уже состоялась в Китае, а в России запланирована через месяц. Российская компания финансировала эту копродукцию, однако из-за неудачного старта на китайском рынке банкротящаяся РФГ не может получить доход с его кассовых сборов. За первый уикенд картина собрала 2,1 миллиона долларов, хотя ранее в интервью Forbes ее продюсер Алексей Петрухин говорил, что даже консервативный прогноз по сборам в КНР – более 200 миллионов долларов.

Иск «Русской фильм группы» Петрухин считает бесперспективным. Он пояснил, что 200 миллионов рублей, которые РФГ передала на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от российского Фонда кино, передает «Царьград».

«Так что кредиторы РФГ, а также китайские инвесторы и тем более актеры не имеют к ним никакого отношения», — подчеркнул он.

Отмечается, что Джеки Чан и Шварценеггер сыграли в «Тайне печати дракона», которая является продолжением «Вия», эпизодические роли. Бюджет фильма составил почти 50 миллионов долларов — это самая большая сумма в истории российско-китайского кинематографа.