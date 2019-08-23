Сидней, 23 августа. Жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться «молодой» и привлекательной для мужчин. Лесли Максвелл известна пользователям Сети своей моложавостью. В свои 63 года она выглядит на 30 лет.

Как уточнила женщина, в 48 лет она увлеклась спортом. Вскоре Максвелл стала фитнес-тренером и выработала жесткий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Как пишет издание Daily Mail, новый образ жизни благоприятно повлиял на ее самочувствие, внешность и отношения с противоположным полом. Кроме того, с тех пор, как Максвелл стала тренером, она выиграла около 30 наград. Сейчас у «молодой» бабушки трое внуков.

«Вечно молодая» 63-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности. Как призналась жительница Австралии, для того, чтобы молодо выглядеть, надо беречь организм, выбирать пищу, богатую питательными веществами. Для тонуса и рельефа мышц она посоветовала тренироваться со свободными весами. Она подчеркнула, что в 63 года чувствует себя счастливее и увереннее в себе, чем в молодости.

«Не ждите и начинайте действовать! Думаю, каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью», — резюмировала Максвелл.

Ранее директор Софии Ротару Сергей Лавров раскрыл секреты молодости певицы. По его словам, организаторы концертов стараются угодить Ротару и заботятся о том, чтобы к ее приезду были приготовлены не только деликатесы, но и хорошее вино. Директор Софии Ротару раскрыл секреты молодости певицы, которой исполнилось 72 года.

Лавров уточнил, что Ротару не курит, ест овощи, зелень и фрукты, которые выращивает сама вместе с помощниками. Если Ротару позволяет себе выпить вино, то только белое и горячее. Лавров рассказал, что «в гримерке всегда есть бутылка вина».

«Лезу в холодильник, — а у нас там всегда изобилие: в каждом городе организаторы оставляют итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми, — беру прохладное белое вино. София Михайловна говорит: «Холодное пить не буду! Только горячее!» — отметил директор.

По его словам, пришлось нагревать бутылку под струей горячей воды из-под крана. Кроме того, Лавров рассказал, что Ротару не терпит кондиционеров и останавливается в гостиницах без этих устройств. Лавров добавил, что Ротару любит дорогие украшения, но на сцену надевает бижутерию.