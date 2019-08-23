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Россия

Стали известны сроки начала движения поездов по Крымскому мосту

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Стали известны сроки начала движения поездов по Крымскому мосту

Севастополь, 23 августа. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих после проверки готовности железнодорожной трассы на Крымском мосту заявил, что движение поездов будет запущено согласно планам — до конца 2019 года.

Дитрих прибыл на полуостров с рабочим визитом, чтобы «проинспектировать готовность» железной дороги. В настоящее время работы по строительству дорог идут по графику, поэтому и запуск железнодорожного трафика ожидается в запланированные сроки. 

«Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано», — передает ТАСС.

Министр транспорта также отметил состояние железнодорожного вокзала в Севастополе:

«Сейчас посмотрели вокзал в Севастополе, и могу сказать, что коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал выглядел таким, как сейчас: восстановили помещения, отделку, полностью заменили оконные конструкции, дверные проемы. Вокзал сегодня выглядит, я считаю, на твердую «пятерку» и сегодня уже радует жителей Севастополя, принимает пригородные поезда. Соответственно, все работает».

Напомним, ранее Минтранс предложил создать в РФ сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, отметив, что зарубежный опыт эксплуатации ВСМ свидетельствует о значительных преимуществах такой сети.

Крымский мост — один из крупнейших мостов в России, его протяженность составляет 19 км. Автодорожная часть магистрали была запущена в 2018 году, движение поездов откроется в 2019 году.

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Источник: ТАСС
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