Эксперты оценили речь Ле Пен об абсурдности заявлений о возвращении РФ в G8

Возвращение в «Большую семерку» не нужно ни России, ни странам, которые пытаются ее туда пригласить. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Пародия на холодную войну

Выступая против возвращения Российской Федерации к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну. Такое заявление сделала глава партии «Национальное объединение», член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен.

«Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», — заявила она.

Кроме того, Ле Пен добавила, что антироссийская идеология — это пережиток прошлого. Он не отвечает интересам стран Европы, наоборот вредит им.

Не нужно ни России, ни G7

Как отметил Максим Жаров, французские политики накануне визита президента РФ Владимира Путина в Париж и саммита G7 нашли и оседлали хорошую в плане пиара и совершенно никого и ни к чему не обязывающую тему возвращения России в G8. Эта тема совершенно искусственная, она позволяет политикам второго эшелона типа Ле Пен вновь эффектно появиться в СМИ.

«Для лидеров стран G7 эта тема накануне саммита позволяет укрепить свои ряды, продемонстрировать единство рядов, которого в реальности, как мы видим по ситуации с Brexit, давно не существует. Поэтому, по сути, тут Марин Ле Пен права, но реалии сегодня таковы, что возвращение России в G8 не нужно ни самой России, ни тем, кто ее в эти ряды якобы приглашает», — добавил Максим Жаров.

Важная роль России

Политолог Андрей Иванов считает, что радоваться возможному возвращению в G7 не стоит. По его словам, Ле Пен сказала очевидные вещи, что противостояние Запада и России ни к чему хорошему привести не может. Но главное — это понимают и западные лидеры.

«Какой смысл собирать какой-то «клуб семи», обсуждать Москву, но без представителя России? По большому счету, обсуждение сведется тогда либо к пустому балабольству, либо к заговору. Россия сегодня играет важную роль в мировой политике, и уж лучше пытаться как-то понять ее позицию, нежели игнорировать. Потом политика есть политика. После событий на Украине Запад попытался, что называется, пустить Россию в «игнор». Но так дети в песочнице поступают. Дескать, мы обиделись и больше с тобой не будем разговаривать. Взрослые руководители ведущих держав мира такое себе позволить не могут. Как видим, сейчас к ним приходит это понимание», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, есть и еще один немаловажный фактор. Помимо G7 есть ведь и G20, где Россия участвует. Попытки изоляции России со стороны Запада неизбежно приводят к тому, что Россия более тесно сотрудничает с главным на сегодняшний день геополитическим конкурентом США — Китаем. Получается, что Запад сам себя изолирует от остального мира и усиливает своих конкурентов.

«В то же время хотелось бы заметить, что России не стоит особо радоваться тому, что ее могут позвать на заседание «группы семи». Запад может кормить только обещаниями. Наметившееся потепление не должно быть причиной для того, чтобы не продолжать выстраивать собственный геополитический вектор. Быть в «клубе избранных», может, и почетно, но в современном мире довольно бессмысленно», — заключил Андрей Иванов.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.