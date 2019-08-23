Состояние пострадавших в конфликте с цыганами в селе Кузбасса улучшилось

Кемерово, 23 августа. Состояние двух пострадавших от ножевых ранений во время драки с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса значительно улучшилось. Об этом рассказали в пресс-службе медицины катастроф по Кемеровской области.

Отмечается, что один из пациентов сейчас лежит в реанимации, а второй находится в хирургическом отделении, его состояние медики оценивали как средней степени тяжести. Врачи рассказали, что у обоих госпитализированных имеется положительная динамика в выздоровлении.

Как пишет РИА Новости, ранее стало известно о конфликте жителей села Подгорное Ленинск-Кузнецкого района с цыганами. Два человека были срочно госпитализированы в лечебные учреждения с ножевыми ранениями. Сообщалось, что после драки человек 15 собрались возле дома, где живут цыгане, для выяснения отношений с ними.

Напомним, подозреваемый в причинении повреждений двум мужчинам был задержан.