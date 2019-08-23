Россияне стали реже покупать планшеты

Москва, 23 августа. Спрос на планшеты в России постепенно снижается. Потребители отказываются от подобных гаджетов в пользу смартфонов с большим экраном, свидетельствует статистика магазинов электроники.

Согласно данным «Связного», под управлением которого находятся торговые точки «Связной и «Евросеть», за первые шесть месяцев 2019 года было продано на четверть меньше планшетов, чем за аналогичный период прошлого года. В «М. Видео — Эльдорадо» сообщили, что продажи планшетов упали на 30%.

Эксперты отмечают, что тенденция снижения популярности планшетов наблюдается во всем мире. Причиной стало распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов, которые, в отличие от планшетов, могут поместиться в карман. Кроме того, специалисты отмечают, что планшеты так и не смогли стать полноценной заменой компьютеру.

Как уточнила представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева, в основном падают продажи гаджетов, у которых диагональ экрана не превышает восьми дюймов. При этом диагональ дисплеев смартфонов-фаблетов стартует с 5,5 дюйма.

По данным МТС, снижение продаж планшетов в России составило 27%. При этом в компании отмечают, что в первые шесть месяцев 2019 года широкоэкранные смартфоны заняли 58% рынка, когда в первом полугодии прошлого года этот показатель составлял 16%.

Как выяснила международная аналитическая компания IDC, во втором квартале текущего года поставки планшетов во всем мире снизились на 5%, по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что причина кроется в массовом увеличении диагонали смартфонов, которое вызвано повышением интереса пользователей к видеоконтенту, передают «Известия». По мнению эксперта, планшеты со временем станут нишевыми устройствами, адресованными определенным группам потребителей, например, сотрудникам логистических компаний.

Ранее сообщалось, что корпорация Google отказалась от производства планшетов. Компания планирует сосредоточиться на создании ноутбуков.