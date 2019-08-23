В Сети ответили «крылатой фразой» Кличко, наделившему «особым статусом» Севастополь

Москва, 23 августа. Пользователи Сети ответили мэру Киева Виталию Кличко, «наделившему» Севастополь «особым статусом». По словам комментаторов, возможно, занятия боксом сильно отразились на градоначальнике украинской столицы.

«На Украине три человека с особым статусом — Парубий, Черновол и Кличко», — смеются участники дискуссии.

Другие комментаторы отмечают, что это действительно «тяжелый случай», поскольку Севастополь уже пять лет находится в составе России, но Кличко, скорее всего, об этом забыл.

Некоторые участники обсуждения вспоминают «крылатые выражения» экс-чемпиона мира по боксу.

«Севастополь смотрит лишь в завтрашний день, точнее не в завтрашний. Севастопольцы не могут смотреть, могут, но лишь не все», — шутят комментаторы.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко, рассуждая о том, как должна назначаться власть в столице страны, сравнил Киев с Севастополем. По словам Кличко, оба города имеют «особый статус» на Украине, сообщает телеканал NewsOne.

При этом градоначальник выразил уверенность, что «новая власть» пытается лишить граждан права выбирать руководителя Киева. Кроме того, он пояснил, что «новая власть» хочет, чтобы должность мэра стала номинальной, пишет «Царьград».

Ранее Виталий Кличко заявил в эфире украинского телеканала, что ему больше неинтересно место градоначальника. Он уточнил, что его теперь не столько беспокоят руководящие должности, сколько реализация проектов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором подавляющее большинство крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает регион своей территорией.