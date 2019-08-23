Симферополь, 23 августа. Украинским властям нужно разработать план постепенного признания Крыма в составе России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Сенатор от Крыма предложил Зеленскому способ улучшить отношения с Россией. Цеков подчеркнул, что Зеленский воспринимает Крым как «кусок территории без населения». Он напомнил украинскому политику, что жители полуострова сами выбрали судьбу Крыма, проголосовав за его возврат в состав России. Как пишет РИА Новости, сенатор подчеркнул, что никаких вариантов для возвращения Крыма Украине нет. Он призвал Киев искать компромиссные варианты.

«Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — сказал политик.

Ранее украинский президент заявил, что участие России в G8 будет возможно только после «возвращения» Крыма, а также прекращения гражданской войны в Донбассе​​​. Он сказал это в ответ на предложение американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Трамп во время беседы с главой Франции Эммануэлем Макроном уточнил, что поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.