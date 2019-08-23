Эксперты назвали города, в которые путешественники возвращаются несколько раз в год

Москва, 23 августа. Составлен рейтинг городов, в которые путешественники возвращаются несколько раз в год. Список представили эксперты сервиса Туту.ру.

При составлении рейтинга специалисты проанализировали все приобретенные авиабилеты с датой поездки с июля 2018 года по июль 2019 года. Уникальность каждого путешественника проверялась по имени, фамилии и отчеству, а также по дате рождения.

В основном в рейтинг попали те города, в которые люди летят не отдыхать, а работать, либо чтобы навестить родственников. В итоге на первых строчках списка среди российских городов оказались Москва, Ростов-на-Дону и Воронеж. Также в топ-5 вошли Самара и Уфа. Кроме того, в первую десятку попали Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Эксперты отмечают, что один из пассажиров поставил рекорд, посетив российскую столицу 65 раз за год. Другой россиянин 50 раз летал в Нижнекамск. Еще один путешественник 34 раза приобретал билет в Петербург.

В топ-3 зарубежных городов, которые туристы посещают несколько раз за год, вошли Львов, Кишинев и Лондон. Кроме того, многие пассажиры неоднократно летали в Киев, Вильнюс, Белград, Ригу, Уральск, Минск и Кутаиси.

На зарубежном направлении рекордсменом стал человек, слетавший в Киев 16 раз. Также эксперты выделили пассажиров, по 15 раз посетивших Лондон и Вильнюс. Еще один путешественник 14 раз за год слетал в Ереван.

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