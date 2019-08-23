Министр культуры Латвии испугался самодостаточности русского языка

Рига, 23 августа. Глава министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис рассказал, что выступает против самодостаточности русского языка.

Размышлениями на тему руководитель отраслевого ведомства этой прибалтийской страны поделился в эфире «Латвийского радио – 4», при этом отметив, что, в принципе, не выступает против русского языка.

«Я всегда был за поддержку культуры меньшинств, любых меньшинств. И я не против русского языка, но против его самодостаточности. Эти вещи следует разделять», — уточнил свою позицию министр.

Высокопоставленный чиновник добавил, что понимает обращения к нацменьшинствам на том языке, который им понятен.

«С другой стороны, дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом, не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка», — уточнил Пунтулис.

К слову, в Латвии сейчас проживают порядка двух миллионов человек. В стране один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного.

Напомним, что в конце мая новый президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Рига заинтересована в выстраивании хороших отношений с Россией, несмотря на политические противоречия.

Однако, по словам Левитса, РФ является непростым партнером из-за «вопроса оккупации стран Балтии», правда, о какой такой «оккупации» идет речь, и как с этим связана современная Россия, президент Латвии уточнять не стал.