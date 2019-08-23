Итальянская делегация с культурной миссией приедет в Крым

Симферополь, 23 августа. Одиссей Пипия, президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино сообщил, что делегация из Италии в конце сентября посетит Крым с культурной миссией.

В Россию приедут представители культурной общественности и делового сообщества итальянской провинции Лигурия. Делегаты пробудут на полуострове с 27 сентября по 8 октября. Их визит будет приурочен к проведению масштабного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.

По словам Пипии, гостей будет ждать не только обсуждение предстоящего фестиваля, но и культурная программа.

«Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — рассказал РИА Новости Пипия.

Президент Фонда также отметил, что культурный проект организован ассоциацией «Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца — Лазурный берег» при поддержке правительства Севастополя.