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Делегация из Италии приедет в Крым, чтобы обсудить подготовку к общему международному фестивалю

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Итальянская делегация с культурной миссией приедет в Крым

Симферополь, 23 августа. Одиссей Пипия, президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино сообщил, что делегация из Италии в конце сентября посетит Крым с культурной миссией. 

В Россию приедут представители культурной общественности и делового сообщества итальянской провинции Лигурия. Делегаты пробудут на полуострове с 27 сентября по 8 октября. Их визит будет приурочен к проведению масштабного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе. 

По словам Пипии, гостей будет ждать не только обсуждение предстоящего фестиваля, но и культурная программа.

«Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — рассказал РИА Новости Пипия.

Президент Фонда также отметил, что культурный проект организован ассоциацией «Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца  — Лазурный берег» при поддержке правительства Севастополя.

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Источник: РИА Новости
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