Москва, 23 августа. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, подарит россиянам три выходных подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Роструд рассказал о длинных выходных для россиян в ноябре. Как уточнили в ведомстве, в начале ноября россиян ждут следующие длинные выходные. Нерабочим будет понедельник, 4 ноября — День народного единства. Таким образом, граждане РФ будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября. Как пишет ТАСС, в новогодние каникулы в 2020 году россияне отдохнут с 1 по 8 января.

Напомним, около половины россиян не поддерживают предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней.

По данным социологов, среди всех опрошенных таких 48%. В городах с числом жителей от 100 тысяч до 500 тысяч человек 52% жителей выступают против сокращения рабочей недели, также негативно относятся к такому предложению 50% респондентов, проживающих в городах с населением от 500 тысяч до 950 тысяч человек.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что больше всего россиян волнует возможное сокращение доходов из-за короткой рабочей недели, такого мнения придерживаются, в основном, пенсионеры и селяне.

Положительно относятся к сокращению рабочей недели 29% респондентов, среди них 36% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 34% жителей других городов-миллионников. Сторонники уменьшения рабочей недели планируют продуктивно использовать свободное время, чтобы улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Опрос был проведен 13 июня 2019 года. В нем принимали участие 1600 респондентов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что четырехдневная рабочая неделя может быть основой трудового контракта в будущем. Он считает, что технологический прогресс приведет к сокращению рабочих мест, а также позволит уменьшить количество времени, затраченного на трудовую деятельность.

Специалисты сервиса «Работа.ру» в беседе с журналистами «Газета.ru» рассказали, что работодатели и сотрудники могут использовать четырехдневную рабочую неделю по соглашению. Представители кадровых агентств подчеркнули, что в российских компаниях почти не практикуется четырехдневная рабочая неделя.

Медики уверены, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян, поскольку в стране станет больше невротических расстройств, а также вырастет число людей с ожирением.

По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, большинство людей в свободное время будут посвящать себя безделью, лишь 5% будут заниматься саморазвитием, а также пойдут в спортзал. Доктор полагает, что из-за этого увеличится количество людей с ожирением. Если у человека, который занят любимой работой, появится на один выходной больше, это может привести к увеличению страхов, фобий и неврозов, поскольку он будет думать, что что-то не так, ждать подвоха, считает Тихомирова.

По ее словам, четырехдневная рабочая неделя также не снизит количество случаев заболевания гриппом. Врач напомнила, что люди заражаются в непроветриваемых помещениях, среди которых автобусы, маршрутки или метро.

Психиатр Лев Пережогин затруднился точно сказать, как изменение рабочей недели повлияет на психологию человека. По его словам, положительно воспримут изменения те работники, которые занимается высококвалифицированным трудом, однако будут недовольны те, чья зарплата зависит не от качества выполняемой работы, а от ее количества.

В семье дополнительный выходной будет восприниматься положительно, если у супругов хорошие отношения.