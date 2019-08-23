Эксперты составили список опасных для репродуктивного здоровья профессий

Москва, 23 августа. Научные сотрудники из НИИ медицины труда имени академика Измерова назвали самые опасные профессии для репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

Так, на возможность родить отрицательно влияют отрасли деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик).

Сообщается, что репродуктивному здоровью прекрасной половины человечества может угрожать труд, связанный с микроорганизмами, к примеру, работа в больницах и лабораториях, передает RT.

Кроме того, девушкам не стоит работать с тяжестями и в сложных метеорологических условиях, речь идет об экстремальном холоде или жаре.

Как отмечают специалисты, на репродуктивное здоровье мужчин плохо влияют профессии, связанные с аналогичными факторами, кроме тяжести деятельного процесса.

Ученые обратили внимание на то, что вред от опасных факторов может влиять на неправильное формирование у детей органов. К сожалению, есть вероятность выкидышей, сообщает НСН.

Специалисты также указали, что репродуктивное здоровье зависит и от образа жизни: потребляемой пищи, активности и другого.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ сократило в четыре раза список запрещенных для женщин профессий.