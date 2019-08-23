Условие возвращения России в G8 назвали в США. События дня. ФАН-ТВ

Условие возвращения России в G8 Условие возвращения России в G8 назвали в США. В Белом доме сообщили, что наша страна должна сама попросить о воссоздании прежнего формата. Тогда этот вопрос рассмотрят на следующем саммите. К слову, и Штаты, и Франция уже высказались за возвращение России. Однако Москва также назвала свои условия. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия может рассмотреть свое участие в составе объединения, если страны «группы» продемонстрируют интерес в «общении на равных». Напомним, в G8 Москва входила до событий 2014 года. Участники объединения не признали воссоединения Крыма с Россией и отказались приехать на саммит в Сочи.

Пошлины на товары из США Пошлины на товары из США планирует ввести Евросоюз. Об этом сообщают журналисты издания Politico, которые изучили документы ЕС. Цель инициативы — противостоять агрессивной торговой политике Трампа и борьба с такими гигантами, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. К слову, господин Трамп уже осуждал Евросоюз за торговую политику в отношении Штатов. Как отмечал глава Белого Дома, ЕС специально создали для уничтожения экономики США.

Джонсон закинул ногу на стол В сети обсуждают бестактное поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. А именно эпизод, когда во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он положил ногу на стол. Многие навали поступок грубым и не достойным поведения премьер-министра, а кто-то оценил шутку. Среди таких и сам Макрон. Экстравагантными поступками Джонсон удивлял всех еще до вступления в новую должность. Однажды он нелепо упал во время соревнований по перетягиванию каната, а как-то в парке провел несколько минут в подвешенном состоянии с двумя британскими флагами в руках.