Американский бизнесмен, оговоривший Бутину перед ФБР, покинул свою компанию

Вашингтон, 23 августа. Американский бизнесмен Патрик Бирн, «сдавший» россиянку Марию Бутину ФБР, покинул руководящий пост в своей компании Overstock.com.

Предприниматель объяснил, что решил покинуть бизнес «ради благополучия компании», поскольку его присутствие может навредить деловым связям.

«Мне придется разорвать отношения с Overstock с 22 августа», — говорится на сайте компании.

Акции компании упали на 30% после того, как в СМИ появилась информация, что Бирн работал на ФБР. Сообщение об его увольнении подняло их на 17%.

Бирн познакомился с Бутиной в 2015 году на конференции либертарианцев. В интервью Fox News, бизнесмен рассказал, проинформировал ФБР об общении с Бутиной, а спецслужбы заявили, что ему нужно познакомиться с ней получше. Позже сотрудники ФБР потребовали от него возобновить романтические отношения с россиянкой. Бирн заявил, что приказ исходил от людей, который занимали должности в администрации Барака Обамы.

Бизнесмен утверждает, что прервал общение с Бутиной после того, как она предложила ему поехать в Россию и якобы выступить в ЦБ на тему либерализма и биткойна. По его словам, россиянка будто бы предлагала ему принять участие в закрытом мероприятии, где должны были находиться «российские бизнесмены и представители власти». Он рассказал, что проинформировал обо всем ФБР, которые потребовали прекратить контакты с россиянкой.

«Я уже в декабре 2015 года, за семь месяцев до того, как началось официальное расследование, мог сказать, что уже тогда предполагал, что это начинало походить на намеренное подкладывание этой гранаты под республиканцев, чтобы потом в какой-то момент просто выдернуть чеку», — заявил Бирн.

Напомним, Мария Бутина была задержана в июле 2018 года в США. Американские власти обвинили ее в работе «иностранным агентом» без регистрации. Суд приговорил россиянку к полутора годам тюрьмы. В МИД РФ заявляли, что обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы, сообщает «Газета.ru».

Правозащитник Александр Ионов, который помогает семье россиянки, рассказал, что адвокатам удалось добиться отмены трехмесячного пребывания в США после окончания срока. Россиянка может вернуться в Россию уже 25 октября.