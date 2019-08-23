Алибасов рассказал о состоянии здоровья Федосеевой-Шукшиной

Москва, 23 августа. О состоянии здоровья народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал ее супруг — музыкант и продюсер Бари Алибасов.

Размышлениями на тему шоумен поделился в интервью ТАСС, отметив, что артистке стало плохо во время отдыха в Болгарии, сейчас же Федосеевой-Шукшиной ничего не угрожает.

«Федосеева-Шукшина в Москве, в военном госпитале, где она лечится всегда. С ней все нормально, никаких особых проблем нет», — успокоил всех поклонников таланта артистки Алибасов.

«В Болгарии ей стало плохо, что случается регулярно, все-таки — возраст. Как прилетела, свезли в клинику, врачи сразу сделали ей какие-то уколы, дали лекарства, теперь ей лучше. Чувствует себя хорошо», — констатировал именитый продюсер.

Как напоминает RT, на днях некоторые СМИ сообщили, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ во время отдыха в Болгарии. Дочь актрисы Мария Шукшина опровергла эти сообщения, назвав их «очередным шумом в желтой прессе».

К слову, в июле стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала свое завещание в пользу супруга — продюсера Бари Алибасова. Дочь актрисы Ольга в программе «Пусть говорят» раскрыла подробности отношений между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. По словам дочери актрисы, пара вместе уже более 20 лет, однако влюбленные узаконили свои отношения только год назад.

Несмотря на отметки в паспорте, пара не живет вместе. Супруги видятся примерно два раза в неделю. Продюсер навещают свою жену вместе со своими помощниками, привозит ей продукты и обязательно цветы.