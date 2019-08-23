Машкова призналась, что выбрала мужа из-за генофонда

Москва, 23 августа. Актриса Мария Машкова призналась, что выбрала в мужья Александра Слободяника из-за его генофонда. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Почему я вышла замуж за Сашку и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда, уж очень я в него верю», — сообщила звезда сериала «Не родись красивой».

Машкова рассказала, что отец ее супруга, которого тоже звали Александр Слободяник, был выдающимся советским пианистом.

«Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, включая мой любимый Карнеги-холл, стало очевидно — генофонд работает!» — поделилась актриса.

Дочь актера и режиссера Владимира Машкова рассказала, что в ее семье «с музыкой было не очень», а сама актриса не играет ни на одном музыкальном инструменте. При этом Машкова сообщила, что хотела заниматься музыкой, но так и не решилась, поэтому сейчас старается воплотить мечту с помощью детей.

«Примите извинения… Но мне, да простят меня детские психологи, надо!!!» — отметила актриса.

Текст Машкова сопроводила видеозаписью, на которой их со Слободяником дочери играют на фортепиано. Подписчики актрисы положительно оценили талант девочек.

«Отлично!!! И естественно, что у таких девочек будет музыка определяющим моментом! Дед и папа пианисты!» — отметила margokrosh3081.

«Какие они у вас молодчинки!» — восхитилась sushko8662.

«Вы прекрасная семья с множеством талантов! Повезло девчонкам с такими родителями, бабушками и дедушками! Успехов вам всем!» — написала yulia.benjamin.

Отметим, что Слободяник является вторым мужем Машковой. Вместе они живут уже десять лет. Первым мужем Марии Машковой был актер Артем Семакин, сообщает «Пятый канал».