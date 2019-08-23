Машкова призналась, что выбрала мужа из-за генофонда

Москва, 23 августа. Актриса Мария Машкова призналась, что выбрала в мужья Александра Слободяника из-за его генофонда. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Почему я вышла замуж за Сашку и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда, уж очень я в него верю», — сообщила звезда сериала «Не родись красивой».
Машкова рассказала, что отец ее супруга, которого тоже звали Александр Слободяник, был выдающимся советским пианистом.
«Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, включая мой любимый Карнеги-холл, стало очевидно — генофонд работает!» — поделилась актриса.
Дочь актера и режиссера Владимира Машкова рассказала, что в ее семье «с музыкой было не очень», а сама актриса не играет ни на одном музыкальном инструменте. При этом Машкова сообщила, что хотела заниматься музыкой, но так и не решилась, поэтому сейчас старается воплотить мечту с помощью детей.
«Примите извинения… Но мне, да простят меня детские психологи, надо!!!» — отметила актриса.
Текст Машкова сопроводила видеозаписью, на которой их со Слободяником дочери играют на фортепиано. Подписчики актрисы положительно оценили талант девочек.
«Отлично!!! И естественно, что у таких девочек будет музыка определяющим моментом! Дед и папа пианисты!» — отметила margokrosh3081.
«Какие они у вас молодчинки!» — восхитилась sushko8662.
«Вы прекрасная семья с множеством талантов! Повезло девчонкам с такими родителями, бабушками и дедушками! Успехов вам всем!» — написала yulia.benjamin.
Почему я вышла замуж за Сашку @sachaslobodyanik и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда, уж очень я в него верю(мне иначе, сами понимаете, никак????) Сашин папа был выдающимся советским пианистом. Звали его Александр Слободяник. Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, включая мой любимый Карнеги Холл, стало очевидно-генофонд работает! Пришлось действовать.????????♀️В моей семье с музыкой было не очень-я не играю ни на одном музыкальном инструменте. А как известно, что очень хотел сам да не решился воплотить из-за удобного аргумента-отмазки: ой да поздно уже... можно воплотить на детях! Фань! Аль! Примите извинения....но мне, да простят меня детские психологи, надо!!! Браво в конце сухо отвесила старшая младшей, если что????#закроем #гештальт #на #детях #они #обязательно #отыграются #на #своих #piano #rehersal
Отметим, что Слободяник является вторым мужем Машковой. Вместе они живут уже десять лет. Первым мужем Марии Машковой был актер Артем Семакин, сообщает «Пятый канал».