Машкова призналась, что выбрала мужа из-за генофонда

Почему я вышла замуж за Сашку @sachaslobodyanik и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда, уж очень я в него верю(мне иначе, сами понимаете, никак????) Сашин папа был выдающимся советским пианистом. Звали его Александр Слободяник. Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, включая мой любимый Карнеги Холл, стало очевидно-генофонд работает! Пришлось действовать.????????‍♀️В моей семье с музыкой было не очень-я не играю ни на одном музыкальном инструменте. А как известно, что очень хотел сам да не решился воплотить из-за удобного аргумента-отмазки: ой да поздно уже... можно воплотить на детях! Фань! Аль! Примите извинения....но мне, да простят меня детские психологи, надо!!! Браво в конце сухо отвесила старшая младшей, если что????#закроем #гештальт #на #детях #они #обязательно #отыграются #на #своих #piano #rehersal

A post shared by Masha Mashkova (@masha_mashkova_official) on Aug 20, 2019 at 9:13am PDT