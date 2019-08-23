Страшное ДТП произошло в Кемеровской области, три человека погибли

Кемерово, 23 августа. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места страшного ДТП в Кемеровской области.

Кроссовер Toyota RAV4 на большой скорости врезался в каток дорожных служб. ДТП произошло недалеко от поселка Инской в Кемеровской области. Три человека погибли на месте происшествия. Пострадала девочка 2006 года рождения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее трое мужчин стали жертвами ДТП в Иркутской области. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz.