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Страшное ДТП произошло в Кемеровской области, три человека погибли

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Страшное ДТП произошло в Кемеровской области, три человека погибли

Кемерово, 23 августа. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места страшного ДТП в Кемеровской области.

Кроссовер Toyota RAV4 на большой скорости врезался в каток дорожных служб. ДТП произошло недалеко от поселка Инской в Кемеровской области. Три человека погибли на месте происшествия. Пострадала девочка 2006 года рождения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Страшное ДТП произошло в Кемеровской области, три человека погибли

Ранее трое мужчин стали жертвами ДТП в Иркутской области. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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