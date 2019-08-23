Марин Ле Пен обвинила ЕС в абсурдной пародии на холодную войну

Париж, 23 августа. Руководитель французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что политики из Европейского союза создают абсурдную пародию на холодную войну.

С заявлением на тему политик выступила в сервисе микроблогов Twitter, опубликовав соответствующий пост, таким образом комментируя высказывания в ЕС против возвращения России к участию в формате G8.

«Выступая против возвращения России в новый G8, Европейский союз воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну», — написала член нижней палаты французского парламента.

«Эта антироссийская идеология не только анахронична, но и совершенно непродуктивна для интересов европейских наций!» — констатировал руководитель партии «Национальное объединение».

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7, а также высказался за возобновление работы группы в прежнем формате G8. Однако, по словам Макрона, возвращение Москвы в «большую восьмерку» надо увязать с разрешением кризиса на юго-востоке Украине. С такой точкой зрения согласилась и председатель немецкого правительства Ангела Меркель.

В свою очередь президент России Владимир Путин не исключил возобновление работы «большой восьмерки», уточнив, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7, передает RT.