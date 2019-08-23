Кличко рассказал об «особом статусе» Киева и Севастополя

Киев, 23 августа. Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине «особым статусом». Об этом рассказал журналистам градоначальник украинской столицы страны Виталий Кличко в эфире телевизионного канала NewsOne.

Бывший чемпион мира по боксу отметил, что, согласно украинскому законодательству, особый статус свидетельствует о том, что руководители этих населенных пунктов также являются главами городской администрации. Однако, пожаловался Кличко, власти страны пытаются ограничить полномочия мэра столицы.

Он также указал на то, что в стране есть только два города с особым статусом: Киев и Севастополь.

«В том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть и рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть», — сказал он.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя выступили за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».