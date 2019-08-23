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Евросоюз планирует ввести пошлины на товары из США

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Евросоюз планирует ввести пошлины на товары из США

Брюссель, 23 августа. Экономическая программа, предусматривающая введение таможенных пошлин на товары из США, разработана в Европейском союзе.

Об этом накануне сообщила газета Politico, журналисты которой ознакомились с 173-страничным документом, оказавшимся в распоряжении американского средства массовой информации.

Авторы заметки отмечают, что авторы программы преследуют цель противостоять агрессивной торговой политике президента США Дональда Трампа, а также вести борьбу с такими гигантами, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook.

«После выхода Британии Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают», — подчеркивает Politico.

Еще один глобальный пункт представленной экономической программы – учреждение в ЕС Европейского фонда будущего, который мог бы инвестировать более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний Старого света.

«Данный шаг, по замыслу авторов документа, поможет им конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами», — пишут американские журналисты.

Евросоюз планирует ввести пошлины на товары из США

Как напоминает RT, президент США Дональд Трамп большое количество раз осуждал государства Европейского союза за их торговую политику в отношении Штатов, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем властей КНР. Американский лидер выразил уверенность, что Евросоюз был специально создан для уничтожения экономики США.

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Источник: ТАСС
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