Дамаск, 23 августа. Городской фестиваль прошел в Дамаске в парке Тишрин. Мероприятие проводится второй раз.

Посетители фестиваля могли попробовать традиционные сирийские блюда, посмотреть на деревню городских промыслов, а также посетить кинотеатр под открытым небом.

Член оргкомитета фестиваля Рама Табар заявил, что для зрителей также был открыт зоопарк. Можно было купить одежду и предметы быта.

«Нам всем еще только предстоит осознать, что Дамаск свободен, что война ушла отсюда. За годы этой беды люди разучились радоваться, привыкли к страху», — отметил Табар.

Организаторы фестиваля установили в лавках и магазинах минимальные цены, кроме того, если люди не могут заплатить за еду даже небольшие деньги, их угощают бесплатно.

Начальник гуманитарной группы «Джузур» Хулу Раджаб рассказал, что организаторы фестиваля особо гордятся инклюзивной площадкой, куда могут прийти люди с болезнями, которые затрудняют социализацию. В этом кафе можно поработать официантом, барменом или помощником повара.

«Фестиваль для нас — очень хорошая возможность помочь нашим подопечным социализироваться. Позитивная атмосфера и вот такие кафе, куда ребят с синдромом Дауна и другими проблемами берут на стажировку, — это прекрасный ресурс для того, чтобы улучшить их жизнь», — заявил Раджаб.

В этом кафе можно поработать официантом, барменом или помощником повара.

Ранее власти провинции Эль-Кунейтра совместно с волонтерами организовали праздник для детей, погибших сирийских военных. В празднике также приняли участие дети-инвалиды и полные сироты.