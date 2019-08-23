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Полиция искала взрывчатку в доме родителей Зеленского

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Полиция искала взрывчатку в доме родителей Зеленского

Кривой Рог, 23 августа. Сотрудники полиции искали взрывчатку в доме родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Украинские полицейские провели осмотр многоэтажного жилого дома в Кривом Роге, где живут родители Зеленского. Как сообщает Криворожский отдел полиции, эти меры были приняты после того, как правоохранители получили сообщение о заложенной там бомбе.

«Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило уведомление о возможном «минировании» большого количества объектов в столице и дома родителей действующего президента Украины», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра взрывоопасных предметов в криворожской многоэтажке обнаружено не было, отметили полицейские.

Это уже не первый случай, когда неизвестные «минируют» дом родителей Владимира Зеленского. Предыдущее сообщение было получено в мае текущего года. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».

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Источник: «Страна.ua»
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