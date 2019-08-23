Послание из прошлого с точными предсказаниями обнаружено в Великобритании

Лондон, 23 августа. Шесть жительниц Великобритании откопали зарытую 22 года назад «капсулу времени» и прочли «пугающе точные» предсказания.

Как сообщает таблоид Daily Mirror, в 1997 году 15-летние подруги из Великобритании закопали в деревне Хелсби Хилл капсулу времени, в которую положили личные дневники, постеры с их кумирами, а также записки, где предсказывались их дальнейшие судьбы. В «пророчествах» они сделали прогнозы о том, как сложится дальнейшая жизнь каждой из них, после чего дали друг другу клятву не открывать послание в течение ближайшего десятилетия.

Окончив школу, подруги перестали общаться, и лишь в 2019 году одна из них нашла остальных в Facebook, после чего 37-летние женщины, вооружившись металлоискателем, встретились в той самой деревне и нашли свой тайник.

«В этот момент мурашки пробежали по коже, потому что мы нашли его. Потребовалось примерно 20 минут, чтобы извлечь спрятанное в земле, и мы испытали настоящее чувство восторга», — рассказала одна из подруг.

Прочитав «пророчество», подруги были очень удивлены, поскольку многое из того, что было написано 22 года назад, сбылось. Как и предсказывалось, одна из них стала учительницей в школе, другая работает с животными, третья стала офисным работником. Даже свадебное платье, нарисованное в 1997 году, оказалось очень похожим на то, что выбрала одна из подруг для предстоящей свадьбы.

«Я собираюсь жениться на следующей неделе, и одна их девушек нарисовала свадебное платье, которое очень похоже на то, что я надену», — сообщила Джемма Линч.

По словам женщин, день, когда они нашли капсулу времени, стал днем памяти, наполненным «эмоциями, любовью и смехом».