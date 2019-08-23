Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили дикие пляски на яхте

Москва, 23 августа. Знаменитый российский актер Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова, уже не скрывающие бурный роман, устроили дикие пляски во время отдыха на яхте.

Видео танцев влюбленной пары выложила в своем аккаунте в социальной сети Instagram ведущая «Орла и решки», отметив, что они с Никитой абсолютно трезвы, просто-напросто – очень веселые.

«По многочисленным просьбам отправляю наше дикое танцевальное видео в ленту. Отмечайте ваших самых отчаянных друзей, которые способны на такие танцы», — прокомментировала видео Ивакова.

Подписчики телеведущей оценили видео диких плясок, оставив под постом большое количество комментариев.

«Машка, класс!!!!!! Обожаю твои танцы!!!@shuglika — а вот мой отчаянный танцорррр!!!» — написала natirati.

«Так могут зажигать @alenagarasayan и @zori_nebesni», — отметила s_popinachenko.

«@nastya_pletnyova, я не могу тебя здесь не отметить — ты можешь и круче», — написала yanadyagovets.

«Надо записать такое же видео с нашими танцами @luba.lubania @davy_dos @n.vishnia», — откомментировала madalhanova_v.

«Тут написано отметить отчаянных друзей, так что @romanpulniy @antonburkun — ну кто я, чтоб этому сопротивляться», — написала likaloriya.

«@sveta_michu — ты самый огненный танцор в моем окружении, привет! Я вынырну из мамских будней, обещаю! Не могла пройти мимо этого танца», — отметилась mishatilo.

Как напоминает «Газета.ru», слухи о том, что Никита и Мария встречаются, появились еще в мае, но никто из них так и не прокомментировал роман. Ведущая и актер официально подтвердили отношения только после того, как вместе пришли на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова.