Американский самолет совершил экстренную посадку в Гонолулу из-за задымления

Гонолулу, 23 августа. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил экстренную посадку в Гонолулу. Об этом сообщает CNN.

Лайнер следовал из города Окленд. На его борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа. За двадцать минут до приземления дым стал заполнять салон, было принято решение об экстренной посадке.

Сообщается, что пассажиры выбирались из лайнера по надувным трапам. Семь человек попали в больницы. Причины инцидента устанавливаются.

For information related to today’s flight #HA47, please see below. We sincerely apologize to our guests for this incident. pic.twitter.com/ugyiidzx9d — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) August 22, 2019

Ранее на взлетно-посадочной полосе в городе Оровилль сгорел самолет марки Cessna Citation. Воздушная машина прервала взлет по неизвестной причине и загорелась. Десять человек, которые находились на борту, не пострадали и смогли эвакуироваться.

Как сообщает телеканал «360», первый норвежский электрический самолет Alpha Electro совершил экстренную посадку неподалеку от озера Арендал. На борту находилась член-правительства Норвегии. Никто не пострадал.