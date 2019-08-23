Узнавать человека по силуэту научат камеры слежения в России

Москва, 23 августа. Российская компания Ntechlab разработала технологию распознавания человека по силуэту и отслеживания его перемещения.

По словам гендиректора Ntechlab Александра Минина, работы над технологией планируется завершить в течение ближайших месяцев, после чего она будет протестирована в Москве и других крупных городах России.

«Силуэт человека уникален, как и лицо. Мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. Например, украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы сможем отследить, как далеко ушел человек с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо», — приводит ТАСС слова Минина.

Специалист отметил, что разработка может быть особенно востребована в Европе, где действует «достаточно жесткое законодательство» в отношении персональных данных и негативное отношение к тому, что лицо человека может быть распознано.

«До конца года завершатся несколько этапов разработки, и мы запустим продукт в эксплуатацию. Дальше технология будет только улучшаться в точности распознавания. Начнем с 90%, до 99% будем стремиться дойти за год, будет набираться база, нужно время», — рассказал Минин.

Он отметил, что основная сложность заключается в особенностях городских камер наблюдения, которые изготовлены разными производителями и имеют разные параметы.

«Одна камера цветная, другая черно-белая, эта смотрит сверху, а эта снизу и видит только ваше лицо, но не видит вас целиком. Задача алгоритмов — с учетом этих факторов понять, что это один и тот же человек», — добавил гендиректор Ntechlab.

Как пишет «Газета.ру», технологии машинного зрения переживают сегодня бум своего развития. Они могут не только следить за определенными людьми, но и контролировать промышленные процессы и даже течение болезни пациента.