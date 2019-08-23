ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Москва, 23 августа. Военно-морской флот России получит в 2020 году шесть подводных лодок, из них четыре атомные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Предприятие «Севмаш» сдаст в 2020 году ВМФ России серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», подлодку проекта 855М «Новосибирск», головную субмарину проекта 855М «Казань» и атомную подводную лодку спецназначения «Белгород» проекта 09852. Отмечается, что «Белгород» не будет укомплектован подводными аппаратами «Посейдон», поскольку их испытания еще не завершились.

Также российский флот получит две дизель-электрические подлодки «Волхов» проекта 636.6, а также субмарину проекта 677 «Кронштадт» с воздухонезависимой энергетической установкой, сообщил собеседник агентства.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко ранее заявлял ТАСС, что до конца 2019 года флоту будут передана подлодка проекта 955А «Князь Владимир». В «Адмиралтейских верфях» заявили, что первая подлодка Тихоокеанского флота проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» будут передана в этом году.

Отметим, что военный флот России получит шесть подводных лодок впервые за 28 лет. В СССР флот в отдельные годы получал более 10 подлодок, так в 1971 году в ВМФ СССР поступили 12 атомных подлодок различных классов.

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