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Появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

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Появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Москва, 23 августа. Занимающаяся производством подводных лодок компания Triton Submarines опубликовала видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника».

Кадры легендарного парохода, который затонул более 100 лет назад, были размещены в официальном аккаунте предприятия в социальной сети Facebook. Отмечается, что это была первая за 14 лет экспедиция к судну с участием человека.

«Самой ужасающей зоной повреждения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами», — поделился эксперт по истории «Титаника» Парк Стивенсон.

При этом специалисты отмечают, что корабль неизбежно продолжит разрушаться – время и морская вода постепенно, но верно делают свое дело. Однако у изучающих корабль ученых еще есть время.

«Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий», — отметил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

К слову, во время последних изучений останков «Титаника», которые продолжались восемь дней, специалисты совершили пять погружений на дно океана, сделали снимки парохода в высоком разрешении, а также создали детализированную 3D-модель корабля.

Появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Как напоминает «Газета.ru», британский пароход, который для своего времени был самым крупным пассажирским морским лайнером, затонул 14 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Трагедия произошла во время первого рейса гигантского парохода, который следовал из Британии в Соединенные Штаты Америки. Тогда жертвами морской катастрофы стали около 1500 человек.

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Источник: РИА Новости
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