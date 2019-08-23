Рэп-концерт в Алжире закончился гибелью пяти человек

Алжир, 23 августа. Пять человек погибли и не менее 20 получили ранения на концерте популярного рэп-исполнителя в столице Алжира.

Концерт певца Абдеррауфа Дерраджи, выступающего под псевдонимом Soolking, проходил в четверг вечером на одном из стадионов города Алжир. В какой-то момент на одном из входов на территорию спортивного сооружения началась давка, жертвами которой стали три девушки и два молодых человека.

Как сообщает портал Tout sur l'Algerie со ссылкой на врачей, различные травмы получили еще около 20 человек, состояние которых после госпитализации оценивается как стабильное.

Несмотря на случившееся, Soolking не прервал выступления, которое транслировалось в прямом эфире.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в результате футбольных беспорядков в Гондурасе погибли как минимум три человека. После отмены ключевой встречи двух местных команд началась давка, перестрелка и резня на трибунах и за пределами стадиона.