Хирург опроверг влияние семечек на развитие аппендицита

Москва, 23 августа. Доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер заявил, что употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита.

По словам хирурга, на сегодняшний день врачи не располагают доказательствами того, что семечки, а также образ жизни, физическая активность или предпочтения в пище оказывают влияние на воспаление аппендикса.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — приводит РИА Новости слова профессора.

Кригер подчеркивает, что науке все еще неизвестны факторы, которые увеличивают риск развития аппендицита. Заболевание встречается у мужчин и женщин примерно в равной пропорции, но у женщин его нередко путают с гинекологическими болезнями. Воспаление аппендикса более характерно для людей трудоспособного возраста и в редких случаях встречается у пожилых пациентов.

Профессор напомнил, что в случае, если диагноз поставлен верно, хирургическое вмешательство является безусловно необходимым, поскольку вылечить аппендицит с помощью лекарств невозможно. При этом Кригер предостерег от удаления аппендикса в профилактических целях, поскольку полостная операция чревата осложнениями.

«Аппендэктомия далеко не простая операция. Всегда закономерно и неизбежно возникают спаечные сращения, которые могут привести к кишечной непроходимости. Кроме того, в червеобразном отростке находится лимфоидная ткань, которая играет определенную роль в общем иммунологическом статусе человека», — отметил он.

Врач сообщил, что при аппендиците не всегда возникают острые боли, поэтому многие терпят, не прибегая к помощи медиков. Классические симптомы заболевания — возникновение боли внизу живота или по всему животу, тошнота, а затем смещение боли в нижнюю правую часть живота. Специалист предостерег от самодиагностики, подчеркнув, что в любом случае нужно немедленно обращаться к врачу.

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