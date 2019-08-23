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Россия

Российские истребители 20 раз за неделю поднимались в воздух для защиты границ

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Российские истребители 20 раз за неделю поднимались в воздух для защиты границ

Москва, 23 августа. Российские истребители 20 раз поднимались в воздух за прошедшую неделю, чтобы не допустить нарушения границы России. Об этом сообщает «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Разведку вдоль границ России вели двадцать семь летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.

Ранее в Минобороны РФ показали полет беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». Его серийная поставка начнется с 2020 года. Беспилотник производит Уральский завод гражданской авиации.

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Источник: «Красная звезда»
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