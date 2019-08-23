Ученик Лепса рассказал, почему разорвал контракт с наставником

Москва, 23 августа. Участник музыкального шоу «Голос» Данил Буранов рассказал, почему после трех лет сотрудничества прекратил работу со своим наставником Григорием Лепсом.

Размышлениями на тему музыкант поделился в интервью изданию StarHit, отметив, что в работе с заслуженным артистом Российской Федерации не было «чего-то настоящего» и «отсутствовала душа».

«Это была двухсторонняя история. Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой. Назначил встречу, честно обозначил: ничего не происходит, толку от меня мало», — вспоминает артист.

По словам музыканта, такая постановка вопроса показалось ему не совсем справедливой, так как в совместной работе сложилось так, что репертуар для Буранова полностью выбирал Лепс.

«Он выбирал для меня материалы исключительно на свое усмотрение. А я просто записывал треки и выпускал. В целом привык к такой системе, причем еще до того как оказался у Лепса», — отметил Данил.

Но, как отметил Буранов, несмотря ни на что, они расстались «прекрасно», и Лепс для молодого артиста остается «человечным, адекватным и правильно оценивающим происходящее».

Как напоминает «Газета.ru», на днях Первый канал официально объявил имена наставников, которые будут работать в популярном музыкальном телешоу «Голос. 60+»: из тех, кто принимал участие в дебютном сезоне, остались только Пелагея и Лев Лещенко. Вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе судить певцов будут Валерия и Михаил Боярский.