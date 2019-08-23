Покупать газ в РФ вместо Катара посоветовали Украине эксперты

Москва, 23 августа. Международные эксперты считают, что в ближайшие годы Катар не сможет поставлять на Украину нужный объем газа.

В июле руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Киев рассматривает возможность приобретения со следующего года сжиженного природного газа из Катара. Он напомнил, что в этом году катарский газ был впервые доставлен в Грецию на специализированном судне, способном перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного топлива. Доха пока никак не прокомментировала сделанное представителем украинских газотранспортных сетей заявления.

Как считают эксперты, опрошенные РИА Новости, намного дешевле для Украины будет урегулировать разногласия с «Газпромом», а не ожидать поставок газа с Ближнего Востока.

«До того, как Катар увеличит производство сжиженного газа до 110 миллионов тонн в год, что предполагается сделать к 2025 году, он не сможет поставлять газ, который пошел бы Украине. В настоящее время основной экспорт сжиженного природного газа из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил профессор по экономике энергетики в Europe business school в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама.

По мнению профессора, Киеву следует уладить конфликт с «Газпромом» во внесудебном порядке и обеспечить для себя гарантии поставок газа после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2».

Тарек аш-Шейх, приглашенный эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию им. Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи, напомнил, что Украина не располагает технической возможностью для приема сжиженного природного газа — у нее попросту нет нужного терминала.

«Заявления Украины о поставках газа из Катара не имеют под собой реальных оснований и представляют элемент политики с целью надавить на Россию и получить уступки в преддверии переговоров по новому газовому контракту», — подчеркнул эксперт.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Ранее Киев отказался от прямых закупок «голубого топлива» в РФ и приобретает его путем реверсных поставок из стран Европы, фактически перепокупая по завышенной цене.

Как пишет «Газета.ру», Украина договорилась о поставках газа из Румынии с 2020 года.