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Покупать газ в РФ вместо Катара посоветовали Украине эксперты

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Покупать газ в РФ вместо Катара посоветовали Украине эксперты

Москва, 23 августа. Международные эксперты считают, что в ближайшие годы Катар не сможет поставлять на Украину нужный объем газа.

В июле руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Киев рассматривает возможность приобретения со следующего года сжиженного природного газа из Катара. Он напомнил, что в этом году катарский газ был впервые доставлен в Грецию на специализированном судне, способном перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного топлива. Доха пока никак не прокомментировала сделанное представителем украинских газотранспортных сетей заявления.

Покупать газ в РФ вместо Катара посоветовали Украине эксперты

Как считают эксперты, опрошенные РИА Новости, намного дешевле для Украины будет урегулировать разногласия с «Газпромом», а не ожидать поставок газа с Ближнего Востока.

«До того, как Катар увеличит производство сжиженного газа до 110 миллионов тонн в год, что предполагается сделать к 2025 году, он не сможет поставлять газ, который пошел бы Украине. В настоящее время основной экспорт сжиженного природного газа из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил профессор по экономике энергетики в Europe business school в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама.

По мнению профессора, Киеву следует уладить конфликт с «Газпромом» во внесудебном порядке и обеспечить для себя гарантии поставок газа после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2».

Покупать газ в РФ вместо Катара посоветовали Украине эксперты

Тарек аш-Шейх, приглашенный эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию им. Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи, напомнил, что Украина не располагает технической возможностью для приема сжиженного природного газа — у нее попросту нет нужного терминала.

«Заявления Украины о поставках газа из Катара не имеют под собой реальных оснований и представляют элемент политики с целью надавить на Россию и получить уступки в преддверии переговоров по новому газовому контракту», — подчеркнул эксперт.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Ранее Киев отказался от прямых закупок «голубого топлива» в РФ и приобретает его путем реверсных поставок из стран Европы, фактически перепокупая по завышенной цене.

Как пишет «Газета.ру», Украина договорилась о поставках газа из Румынии с 2020 года.

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Источник: РИА Новости
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