«Победа» прокомментировала скандал с женщиной, которую не пустили на борт

Москва, 23 августа. Российский лоукостер «Победа» прокомментировал скандал с пассажиркой, которая умоляла пустить ее на борт.

Женщина пыталась вылететь на похороны своего родственника, однако ее не пустили в самолет. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Представители «Победы» заявили, что сотрудники компании UTG обоснованно не посадили женщину в самолет, поскольку она нарушила правила перевозки ручной клади.

«Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», — рассказала журналистам РИА Новости представительница авиакомпании.

По ее словам, «Победа» направила претензию в компанию UTG, которая обеспечивала посадку клиентов на рейс, с просьбой провести работу по корректному обращению с клиентами. В «Победе» подчеркнули, что считают недопустимым грубое обращение с пассажирами.

Отметим, в «Победе» пересмотрели правила провоза багажа. Пассажиры смогут брать на борт ноутбуки сверх нормы ручной клади. Перевозчик пошел на встречу гражданам из-за просьб бизнес-клиентов, доля которых увеличилась до 43% на отдельных направлениях, сообщает телеканал «360».

Ранее лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий напал на сотрудника авиакомпании из-за того, что его не пустили на борт самолета. Представители авиаперевозчика заявили, что Троицкий пришел на стойку регистрации в состоянии опьянения и вел себя неадекватно. Когда он стал угрожать сотрудникам авиакомпании, те вызвали полицию, сообщает «Газета.ru».