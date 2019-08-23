Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме

40
0 Оставить комментарий

США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме

Вашингтон, 23 августа. США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.

Как сообщается в заявлении федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), занимающейся надзором и регулированием на американском рынке ценных бумаг, Deutsche Bank в период с 2006 по 2014 год нанимал родственников должностных лиц из одного из азиатских государств, а также из России в целях оказать «влияние» на них для «достижения успеха» в инвестиционно-банковском бизнесе. Представители германского банка согласились выплатить наложенный штраф, не признавая и не отрицая обвинений со стороны США.

По версии SEC, сотрудники Deutsche Bank фабриковали записи, скрывая «коррупционный» прием на работу вышеупомянутых родственников, которые становились сотрудниками кредитно-финансового учреждения в обход строгой процедуры отбора, которую проходят обычные соискатели.

За подобные правонарушения три года назад был оштрафован американский банковский холдинг JPMorgan Chase, тогда сумма штрафа составила 264 млн долларов. В июле прошлого года за нарушение американского закона о коррупции за рубежом был оштрафован швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse, которому пришлось выплатить 77 млн долларов.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров