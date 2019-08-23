Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения будут выпускать на заводе в Петербурге

Москва, 23 августа. Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге начнет выпуск кроссоверов Toyota RAV4 пятого поколения с октября 2019 года.

Пресс-служба компании сообщает, что производство кроссоверов четвертого поколения завершится 1 октября 2019 года.

«В пятой генерации автомобиль получил большой объем изменений и технологический арсенал настоящего внедорожника, что позволит новому RAV4 превзойти достижения предшественника», — отмечается в заявлении компании.

Для российских покупателей новый RAV4 будет предлагаться с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2 литра — 150 лошадиных сил и 2,5 литра — 200 лошадиных сил. Кроме того, покупатели смогут выбрать из двух систем полного привода. В базовой комплектации будет доступна трансмиссия Dynamic Torque Control AWD с муфтой задней оси. Автомобили других комплектаций оснащены системой подключения задних колес через многодисковые муфты. Она получила название Dynamic Torque Vectoring AWD. Эта система позволяет управлять вектором тяги.

Базовая версия кроссовера будет оснащена светодиодными фарами, а покупатели топ-версии смогут насладиться адаптивным круиз-контролем, системой распознавания пешеходов и дорожных знаков, а также системой удержания автомобиля в полосе. Кроме того, кроссовер будет уметь автоматически переключать дальний свет на ближний.

В настоящий момент цены на новинку неизвестны.

Напомним, на автосалоне в Нью-Йорке Toyota показала четвертое поколение Highlander. Дизайн автомобиля значительно изменился. Специалисты отмечают, что модель увеличилась в размерах, став длиннее предшественников на шесть сантиметров. В дизайне прослеживается влияние RAV4 и седана Avalon, который не продается в России.

Как сообщает телеканал «360», инженеры Toyota разработали устройство, которое позволяет обезопасить водителей от ошибочного нажатия на педаль газа вместо тормоза. Электроника не даст автомобилю ускориться, если перед ним окажется человек. На рынке есть подобные устройства ,однако они не реагируют на пешеходов или велосипедистов.

Ранее в Дагестане 43-летняя женщина-водитель перепутала газ с тормозом и за рулем RAV4 сбила четырех пешеходов, сообщает «Газета.ru».